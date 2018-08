Fahrzeuge wurden stillgelegt. Motor undicht, Bremsen kaputt und tragende Teile waren durchgerostet.

Düsseldorf. Kleinransporter und Klein-Lkw hatten Polizei und Zoll am Donnerstag bei einer gemeinsamen Kontrolle an der Karl-Hohmann-Straße in Reisholz im Auge. 40 Fahrzeuge wurden überprüft, zwei davon waren in einem so erbärmlichen Zustand, dass sie sofort stillgelegt werden mussten.

Ein Transporter (Fahrer 50 Jahre) und ein Klein-Lkw (Fahrer 55 Jahre), die beide in Deutschland zugelassen sind, waren in einem sichtbar schlechten Zustand und wurden technisch überprüft. Dabei wurden insgesamt 57 technische Mängel entdeckt. Unter anderem war ein Motor undicht und es lief Öl aus. Bremsschläuche waren falsch montiert, Bremsscheiben verschlossen. Licht und Blinker funktionierten nicht, tragende Teile waren verrostet. Die beiden Transporter wurden stillgelegt und die Fahrzeugscheine eingezogen.

Bei der Kontrolle wurden zehn Anzeigen erstattet. Außerdem gab es zehn Verwarngelder. In zwei Fällen wird wegen Scheinselbstständigkeit ermittelt.