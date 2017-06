Teile der Schadowstraße mussten am Donnerstagabend zeitweise gesperrt werden. Ein unklarer Geruch sorgte für Atembeschwerden.

Düsseldorf. Großes Feuerwehr- und Polizeiaufgebot in der Düsseldorfer Innenstadt: Am Donnerstagabend gegen 18:25 Uhr wurde die Schadowstraße von der U-Bahnstation Schadowstraße in Richtung Altstadt von der Feuerwehr gesperrt. In einem Juweliergeschäft auf der Schadowstraße hatten zunächst eine Verkäuferin und drei Kunden über einen unklaren Geruch geklagt.

Insgesamt mussten sechs Personen wegen Atemwegsreizungen von einem Notarzt untersucht werden. Nach ersten Informationen der Feuerwehr musste niemand weiter im Krankenhaus behandelt werden. Zwei Personen sind jedoch freiwilig zur weiteren Untersuchung ins Marienhospital gegangen.

Was da in der Luft lag, war am Donnerstagabend unklar: Erste Messungen der Feuerwehr sind negativ verlaufen, berichteten die Beamten im Gespräch mit unserer Redaktion. Das könne aber auch daran liegen, dass zum Beispiel Reizgase auch schnell verfliegen. Dennoch: Das Umweltamt ist alarmiert und nimmt ebenfalls Messungen vor.

Um kurz nach 19 Uhr war der Einsatz beendet und die Sperrung der Fußgängerzone wieder aufgehoben. jh