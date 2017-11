Düsseldorf-Altstadt. Ein Zeuge hat am Dienstag zwei mutmaßliche Fahrraddiebe in der Düsseldorfer Altstadt auf deren Flucht verfolgt. Nachdem er durch lautes Rufen auf sich aufmerksam gemacht hatte, konnten Polizisten die Verdächtigen festnehmen.

Wie die Polizei mitteilte konnte der Zeuge um 11.30 Uhr vom Fenster seines Büros an der Ritterstraße aus erkennen, wie sich zwei Männer verdächtig um die gegenüber abgestellten Fahrräder scharten. Als einer der jungen Männer mit einem Werkzeug an den Schlössern hantierte, sprach er das Duo an. Die Antwort, man habe lediglich den passenden Schlüssel verloren, überzeugte den Fragenden nicht und er wollte sich das Ganze aus der Nähe ansehen. Plötzlich bestiegen die Verdächtigen zwei der abgestellten Fahrräder und verließen den Tatort. Der Zeuge verfolgte die Flüchtenden bis zum Burgplatz und konnte sie hier mit Hilfe anderer Passanten bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizei festhalten.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei 19 und 24 Jahre alte Männer ohne festen Wohnsitz. Die Männer sind bereits wegen Eigentums- und Drogendelikten polizeibekannt. Gegen den älteren liegt bereits ein Haftbefehl wegen Nötigung vor. Da er es auch war, der das Fahrradschloss aufgebrochen hatte, soll er dem Haftrichter vorgeführt werden. Sein Begleiter wird wegen einer fehlenden konkreten Tatbeteiligung wieder entlassen. red