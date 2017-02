Düsseldorf. Bundespolizisten nahmen am Montag gegen 18 Uhr am Düsseldorfer Hauptbahnhof einen 31-jährigen Bosnier fest. Der Mann wurde per Haftbefehl gesucht, da er nachdem er einen Ausreisebescheid erhalten hatte, untergetaucht war.

Der Bosnier wurde vor einiger Zeit von der Zentralen Ausländerbehörde Unterfranken Schweinfurt aufgefordert, Deutschland bis zum 9. Oktober 2014 zu verlassen. Als ihn die Bundespolizei am Hauptbahnhof kontrollierte wurde bekannt, dass der Mann bereits über 2 Jahre untergetaucht lebte, um in Deutschland bleiben zu können. Der Festgenommene wurde an das Polizeipräsidium Düsseldorf überstellt.