Nach dem Aufbruch mehrerer Spielautomaten und der Bedrohung eines Angestellten in einem Café in Friedrichstadt am 17. Februar hat die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen ermittelt.

Düsseldorf. Es handelt sich um einen 25-Jährigen, der zuletzt in Geldern wohnhaft war. Er wurde bereits Anfang März in Berlin wegen eines Einmietbetruges in einem Hotel festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.