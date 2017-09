Der 19-Jähriger wird Montag dem Haftrichter vorgeführt.

Düsseldorf. Nach der Messerattacke auf einen 17-jährigen an den Freitreppen am Burgplatz in der Düsseldorfer Altstadt, konnte die Polizei am Sonntagnachmittag den dringend Tatverdächtigen festnehmen. Der 19-Jährige wird am Montag einem Haftrichter vorgeführt.

Hinweise aus der Bevölkerung hatten die Beamten auf die Spur des Intensivtäters gebracht, der noch bis Anfang dieses Jahres u. a. wegen eines Raubdeliktes in Haft gesessen hatte. Er wurde zwischenzeitlich auch bei einer Wahllichtbildvorlage wiedererkannt und als der Angreifer von der Freitreppe identifiziert. Am Lessingplatz ließ sich der 19-jährige widerstandslos festzunehmen.

Freitagnachmittag war ein Streit zwischen den zwei Männern an den Freitreppen am Burgplatz eskaliert. Der 17-Jähriger wurde dabei durch den Stich eines Messers verletzt. Sein Kontrahent floh vom Tatort.

Das Opfer befindet sich noch in stationärer Behandlung, aber auf dem Weg der Besserung.