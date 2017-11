Die Polizei Düsseldorf hat einen ziemlich brutalen Dieb festnehmen können. Der Mann soll zwei Frauen am frühen Sonntagmorgen in Höhe Karlstraße Handy und Portemonnaie gestohlen haben. Als diese die Rückgabe einforderten, schlug er zu.

Düsseldorf. Die Polizei Düsseldorf hat einen ziemlich brutalen Dieb festnehmen können. Der Mann soll zwei Frauen am frühen Sonntagmorgen in Höhe Karlstraße Handy und Portemonnaie gestohlen haben. Als diese die Rückgabe einforderten, schlug er zu. Dank eines Zeugen konnte die Polizei ihn später festnehmen.

Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass die zwei Frauen, 20 und 27 Jahre alt, nach einem Diskothekenbesuch auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs waren. Die 20-Jährige hatte ihre Geldbörse sowie ihr Handy in der Hand, da sie ein Ticket für den Zug kaufen wollte. Etwa in Höhe der Karlstraße griff plötzlich ein Mann nach beidem und rannte dann mit der Beute davon. Die beiden Frauen verfolgten ihn, holten ihn ein und forderten ihn auf, das Gestohlene wieder herzugeben. Der Dieb aber schlug der 20-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und flüchtete.

Eine Fahndung der Polizei verlief zunächst erfolglos. Als ein Zeuge den Tatverdächtigen erneut an der Friedrich-Ebert-Straße sah und der Polizei meldete, nahm diese den 24-Jährigen fest. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten in seiner Socke Bargeld. Das Handy wurde auf der Oststraße gefunden. Der Täter war der Polizei bereits wegen zahlreicher Straftaten bekannt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er wurde wurde dem Haftrichter vorgeführt, der ihn in Untersuchungshaft schickte.