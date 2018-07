Düsseldorf. Die Polizei hat am Freitagabend in der Innenstadt 52 Fahrzeuge kontrolliert. Die "AG Tuning" hat am Martin-Luther-Platz und der Königsallee insgesamt 52 Verstöße feststellen, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit.

Bei den Verstößen handelte es sich unter anderem um Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Fahrwerksänderungen (acht mal), Rad-Reifenkombination (neun mal), folierten Scheiben (zwei mal) und veränderten lichttechnischen Einrichtungen (sechs mal). Die Beamten haben insgesamt 14 Verwarngelder ausgesprochen und eine Strafanzeige ausgestellt.

Zwei Fahrzeuge, ein VW Golf V aus den Niederlanden sowie ein Harley-Davidson-Motorrad, wurden aufgrund zahlreicher unzulässiger technischer Veränderungen sichergestellt. Zusätzlich wurden 14 Verwarngelder ausgesprochen und zehn Kontrollberichte gefertigt. In drei Fällen wurden für das jeweils zuständige Straßenverkehrsamt Berichte gefertigt.

Weiter wurde ein Aston-Martin beschlagnahmt. Das Fahrzeug mit russischem Kennzeichen wurde von einem Düsseldorfer gefahren, der aber keine Fahrzeugpapiere für das Fahrzeug vorzeigen konnte. Der Wagen wurde ebenfalls sichergestellt. Eine entsprechende Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, die Abgabenordnung und Kennzeichenmissbrauchs sowie Fahrens ohne Zulassung wurde gefertigt. red