Düsseldorf-Wersten. Zwei Männer sind dringend verdächtig, am Samstagnachmittag an einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in Wersten beteiligt gewesen zu sein. Sie sollen am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden.



Zur Tatzeit wurde die Polizei von Zeugen über einen versuchten Einbruch in ein Haus am Kärtner Weg informiert. Laut der Zeugen war ein Mercedes mit zwei Personen vom Tatort flüchtig. Polizeibeamte endeckten den Wagen kurze Zeit später auf der Rothenbergstraße. Als die Polizisten das Fahrzeug stoppen wollten, lenkten die Insassen den Wagen am Unterbacher See auf den Gehweg und nahmen Reißaus. Mit Unterstützung zahlreicher Einsatzkräfte und des Polizeihubschraubers konnten die beiden Verdächtigen (20 und 25 jährige Männer aus Südosteuropa) nach kurzer Zeit im Naturschutzgebiet am See gestellt und widerstandslos festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.