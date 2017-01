Düsseldorf Polizei fahndet öffentlich nach Räuber

Düsseldorf. Am 3. Januar ist es in Flingern zu einem Raub gekommen, bei dem der Täter eine 27-Jährige mit einem Messer bedrohte. Nun wendet sich die Polizei mit einem Phantombild an die Öffentlichkeit.

Gegen 20.20 Uhr war die 27-Jährige auf der Ackerstraße unterwegs, als plötzlich zwei Männer an sie herantraten. Einer der beiden bedrohte die Frau mit einem Messer und forderte die Herausgabe ihres Handys. Als die Geschädigte sich weigerte und laut schrie, griff der Täter in ihre Handtasche und stahl die Geldbörse. Danach flüchteten beide Männer in die Degerstraße und anschließend vermutlich über die Grafenberger Allee in die Hans-Sachs-Straße.

Der Haupttäter ist Mitte zwanzig und etwa 1,75 Meter groß. Er hat eine schlanke Statur und ein nordafrikanisches Erscheinungsbild. Seine Augen sind dunkel und er trug einen Bart, der laut Angaben der Zeugin "auffällig löchrig" war. Er war mit einer schwarzen Jacke mit einer großen Fell-Kapuze bekleidet. Der Unbekannte sprach gebrochen Deutsch.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0211-8700 entgegen.