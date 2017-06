Düsseldorf. Die Polizei fahndet mit einem Phantombild nach einem Mann, der am 23. Mai einer Frau die Halskette entrissen hatte. Der Unbekannte schlich sich auf der Straße Am Schorn von hinten an die 63 Jahre alte Frau heran, stahl die Halskette und flüchtete dann in unbekannte Richtung.

Ein Phantombild soll nun zur Ergreifung des Täters führen. Der Mann ist 27 bis 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er hat eine normale bis kräftige Statur und eine auffällig große Nase. Zur Tatzeit trug er einen Bart und hatte nackenlange Haare. Er war mit einem weißen T-Shirt und einer Kappe bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0211-8700 entgegen.