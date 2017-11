Düsseldorf. Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die am 30. Oktober einen 39-Jährigen an der Ecke Brunnenstraße/Suitbertusstraße überfallen haben. Die Täter erbeuten 50.000 Euro von dem Mann, der mit dem Bargeld auf dem Weg zur Bank war. Nachdem sie den Mann mit Tränengas und Schlägen attackiert hatten, stahlen sie die blaue Ikea-Tasche des Mannes, in der er das Geld aufbewahrte.

Die Polizei veröffentlichte am Montag Video- sowie Fotomaterial von der Flucht der Männer, die üpber die Suitbertusstraße Richtung Merowingerstraße führte. Am Fußweg zur Dagobertstraße bogen sie in einen Fußweg ab. Dort wartete ein schwarzer SUV auf die beiden. Höchstwahrscheinlich ein Audi Q7, in dem bereits ein Fahrer wartete. Mit dem SUV fuhren alle in Richtung Kopernikusstraße davon. Dort verliert sich die Spur.

Die Polizei hofft mit Veröffentlichung der Kameraaufnahmen auf weitere Hinweise zu den Tätern. Die Polizei hat eine Belohnung von 5000 Euro ausgeschrieben. Wer kennt die beiden Männer und kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Wem sind die Personen, insbesondere mit der auffälligen blauen IKEA-Tasche, nach der Tat aufgefallen? Wem ist ein schwarzer Audi Q7 (möglicherweise auch Q5) aufgefallen und kann Hinweise zum Kennzeichen geben? Hinweise nimmt die Düsseldorfer Polizei unter der Rufnummer 0211 - 870-0 entgegen. red