Düsseldorf. Vor einem Lokal in der Altstadt haben sich mehrere Dutzend Personen am Samstagabend eine Massenschlägerei geliefert. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, berichteten Zeugen, dass sich vor einem Lokal an der Mutter-Ey-Straße eine größere Gruppe von Fans eines englischen Fußballvereins aufhielt, als gegen 20.20 Uhr plötzlich zirka 25 Personen aus Richtung Andreasstraße angerannt kamen und diese direkt angriffen. Es entstand eine kurze, aber heftige Schlägerei, bei der auch Tische, Stühle und Gläser geworfen wurden. Als die Polizei kam, flüchtete die "Angreifergruppe". Es soll sich um Anhänger eines ortsansässigen und eines belgischen Vereins gehandelt haben.

Acht Männer konnten während der Fahndung in Gewahrsam genommen werden. Ein Verdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Anzeigen wegen gefährlicher Köperverletzung, Beteiligung an einer Schlägerei, Widerstand und Sachbeschädigung folgten. Die Ermittlungen dauern an.