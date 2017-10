Fast zwei Stunden Wartezeit nach dem Darmstadt-Spiel. Beim Derby am Dienstag wird’s nicht besser.

Düsseldorf. Laut Wettervorhersage wird es Dienstagabend trocken bleiben, wenn mehr als 50000 Zuschauer beim Pokal-Derby der Fortuna gegen Borussia Mönchengladbach mitfiebern. Das ist auch gut so, denn dann können die Fußall-Fans ihre Schirme daheim lassen. Ins Stadion dürfen sie nicht, stattdessen müssen die Schirme an einem Container abgegeben werden. Das kann nach dem Abpfiff zu einer unangenehmen Verlängerung führen. Nach dem Spiel gegen Darmstadt mussten die Zuschauer bis zu zwei Stunden warten, um ihre Sachen zurückzubekommen. Auch am Dienstag wird das nicht besser werden.

Vor dem Konzert der Rolling Stones in der Arena gab es eine lange Liste von Gegenständen, die wegen der verschärften Sicherheitsbestimmungen nicht mit ins Stadion genommen werden dürfen. Für viele Fortuna-Fans kommt die Überraschung oft erst, wenn sie schon am Einlass stehen. Nicht nur Schirme müssen draußen abgegeben werden, auch Fahrradhelme.

„Nach dem Darmstadt-Spiel ist die Sache eskaliert“, berichtet Georg Blanchard, Ratsherr der Linken und Mitglied im Sportausschuss, „rund 400 Zuschauer, die ihre Sachen wieder abholen wollten, mussten zermürbende Wartezeiten in Kauf nehmen.“ Die Leute seien stocksauer gewesen.

Einlass zum Pokal-Derby ist am Dienstag schon um 16.30 Uhr

Blanchard kritisiert, dass die Ab- und Rückgabe nur an zwei kleinen Schaltern stattfindet. Dort habe ein völliges Durcheinander geherrscht, die Gegenstände hätte einfach auf einem Haufen gelegen. Außerdem sei viel zu wenig Personal im Einsatz gewesen: „In einer normalen Garderobe hätten 400 Personen in einer Viertelstunde abgefertigt sein müssen.“

Daran wird sich auch am Dienstag nichts ändern, teilte Fortuna-Sprecher Kai Niemann gestern mit. Aus Kapazitätsgründen sei es nicht möglich, weitere Abgabestellen zu schaffen. Darum müssten lange Wartezeiten nach dem Spiel einkalkuliert werden. Am besten lässt man Schirme, Helme und alle Taschen, die eine DIN-A4-Größe überschreiten, gleich zu Hause. Auch Rucksäcke sind verboten. Die Tore der Arena öffnen sich übrigens Dienstagnachmittag schon um 16.30 Uhr.