Platz am Dome soll nach DEG benannt werden

OB Geisel hat in einer Drittelpause beim Heimspiel der DEG gegen Berlin der zuständigen Bezirksvertretung 6 (u.a. Rath) vorgeschlagen, den Platz vor dem Rather Dome nach der DEG zu benennen. Geisel: „Die Düsseldorfer EG gehört seit 1935 zu unserer Stadt, der DEG-Platz wäre nicht nur eine Würdigung des achtmaligen Eishockey-Meisters, sondern auch seiner Fans.“ DEG-Geschäftsführer Adam freut sich „über diese Wertschätzung“, und: „Dass in Zukunft Dome-Besucher die Adresse ,DEG-Platz 1’ in ihre Navigationsgeräte eingeben könnten, wäre für uns ein schöner Effekt.“ A.S.