Düsseldorf hat bei der Gleichstellung Fortschritte gemacht, am Ziel ist es aber noch lange nicht.

Da in diesen Tagen wenig ohne Fußball geht, ziehen wir zum Vergleich die WM 2006 heran, um zu erörtern, wo die Gleichstellung in Düsseldorf heute steht. Der deutsche Fußball kam 2006 aus einer tiefen Krise, die Nationalmannschaft spielte überraschend ein mitreißendes Turnier und wurde am Ende Dritter. Düsseldorf hat in dieser Woche beim bundesweiten Gender-Award Platz drei belegt - eine passende Parallele? Eine Analyse:

Politik Im Stadtrat sieht es nicht aus, als hätten wir das Jahr 2018. Das gilt für die erste Reihe des Gremiums genauso wie für die letzte. Frauen sind in den großen Fraktionen unterdurchschnittlich vertreten, außerdem spielen sie bei den entscheidenden Personen keine große Rolle. Mit dem Wechsel von FDP-Chefin Marie-Agnes Strack-Zimmermann nach Berlin hat der Stadtrat die letzte prägende Frau eingebüßt. Die bekannteste Frau der CDU ist die frühere Bezirksbürgermeisterin Sabine Schmidt, bei der SPD ist es die ehrenamtliche Bürgermeisterin Klaudia Zepuntke. Grüne und Linke sind in ihren Spitzen auch weiblich, allerdings lassen die männlichen Kollegen Angela Hebeler (Grüne) und Angelika Kraft-Dlangamandla (Linke) wenig Rampenlicht.

Rathaus-Spitze Auf der Dezernentenbank im Ratssaal sieht es dank jüngerer Personalentscheidungen besser aus. Dorothee Schneider und Cornelia Zuschke sind seit Ende 2015 und September 2016 Kämmerin und Planungsdezernentin der Landeshauptstadt. Und stehen für spürbare Veränderungen, Zuschke zum Beispiel bei der Entwicklung des Hauptbahnhof-Umfelds oder den Gaslaternen. Schneider hat in ihrer Amtszeit sowohl das große Loch als auch den großen Überschuss erlebt - in beiden Lagen hat sie gleich ruhig agiert. Selbst in den schweren Zeiten traf sie erstaunliche Entscheidungen. Während manch männlicher Vorgänger schon lange ausstehende Zahlungen optimistisch weiter auf der Einnahme-Seite mitrechnete, hat Schneider diese gestrichen und einen schönen Satz dazu gesagt: „Da kann man sich die Frage stellen, ob das nicht schon früher hätte ausgebucht werden müssen.“

Wirtschaft In den Unternehmen und Verbänden ergibt sich ein mittelmäßig gutes Bild, und eher im unteren Teil von mittelmäßig. Simone Bagel-Trah (Henkel) und Karin-Brigitte Göbel (Stadtsparkasse) sind seit einigen Jahren die bekanntesten Chefinnen. Inzwischen ist Unternehmerin Jutta Zülow als Vorsitzende der Unternehmerschaft hinzugekommen. Ansonsten aber sieht es so bitter aus wie im Stadtrat: Messe, Flughafen, Rheinbahn, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Einzelhandel – bei keinem gibt es Frauen in Schlüsselpositionen.