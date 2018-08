Beim Projekt New Heimat Sounds werden Bands aus der Region gesucht. Die besten kommen auf eine gemeinsame Platte. Jetzt hat die Bewerbungsphase begonnen.

Wie klingt eigentlich das Rheinland? Also: Wie hören sich Bands an, die aus dem Rheinland kommen? Das fragt sich Arnd Sünner vom Projekt New Heimat Sounds. Und das soll sich auf einer gemeinsamen Platte treffen. Dafür hat das Projekt nun wieder zum Bewerben aufgerufen. Doch das ist nicht alles, was das damit für junge Bands getan werden soll. Wir erklären, worum es geht und wer mitmachen kann.

Was ist die Idee hinter dem Projekt?

Arnd Sünner arbeitet bei Make Music – einem klassischen Tonstudio, wie er sagt. „In den vergangenen Jahren ist uns aufgefallen, dass wir immer weniger Kontakt mit jungen Bands haben“, sagt er. Das wollten sie ändern. Der Gedanke war, eine lose Compilation zu erstellen und die jungen Künstler so zu unterstützen und zu fördern. Als Mitglied im Verband unabhängiger Musikunternehmen (VUT-West) ist Sünner dann an die Kulturämter der Städte herangetreten. Im vergangenen Jahr ist die erste CD erschienen - da noch als Edition Düsseldorf, dieses Jahr soll es die Edition Rheinschiene geben.

Edition Rheinschiene – das heißt?

Es soll nicht nur um Düsseldorfer gehen, sondern um Bands aus der ganzen Region Rheinschiene – also Köln, Düsseldorf, Leverkusen, Rhein-Sieg- und Rhein-Erft-Kreis. „Ich bin eben Rheinländer“, sagt Arnd Sünner. Daher sei es ihm wichtig gewesen, auch andere Regionen mit zu unterstützen. Grund für die Beschränkung auf Düsseldorf im ersten Jahr war, dass das Kulturamt hier als erstes bereit gewesen war, das Projekt zu unterstützen.

Wer kann sich also bewerben?

Bewerben können sich junge Bands und Solokünstler aus der Region Rheinschiene. Jung bezieht sich dabei nicht auf das Alter der Künstler und Bandmitglieder, sondern auf das Alter der Band. Von Schülerband bis Mittvierziger oder älter ist alles möglich. Wichtig ist allerdings, dass die Bewerber noch am Anfang stehen, also noch keinen Plattenvertrag bei einem Label haben oder eben noch nicht erfolgreich oder bekannt sind. Bei Genre und Inhalt der Songs gibt es auch nahezu keine Einschränkung - nur reines DJing, Klassik, Chor und reiner Jazz sind kein Teil des Projekts. „Da gibt es eigene Wettbewerbe und Plattformen, das können wir nicht leisten“, sagt Sünner. Allerdings gibt es da auch Mischformen und fließende Übergänge, die wieder möglich sind. Angejazzter Pop zum Beispiel ist nicht ausgeschlossen. Ein weiteres Kriterium: Die Band sollte mindestens fünf eigene Songs im Repertoire haben.