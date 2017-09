Flingern. An der Platanenstraße mussten vier Straßenbäume entfernt werden. Drei Jahre ist das nun her. Die Grünen in der zuständigen Bezirksvertretung 2 (Flingern, Düsseltal) fragen nun bei der Verwaltung nach, wann mit der Nachpflanzung der wegen Pilzbefalls gefällten Robinien zu rechnen ist. Da sich auf der Straße mehrere Leitungen befinden, darunter für Strom und Wasser, können Nachpflanzungen erst nach einem zeitaufwendigen Prüfverfahren erfolgen, an dem alle Ver- und Entsorgungsträger beteiligt werden müssen. Einen konkreten Termin für die Nachpflanzung nannte die Verwaltung derweil nicht. Sabine Adamski (Grüne) macht die Antwort nicht glücklich. „Wir leiden in Flingern an grünem Mangel. Daher kann ich nicht verstehen, warum die Prüfung noch nicht erfolgt ist.“

Bezirksverwaltungsleiter Gerhard Aschendorf erklärt: „Es wird so schnell wie möglich nachgepflanzt. Aber durch den Orkan Ela ist die Stadt immer noch in Verzug.“ Die Pflanzungen würden so zeitnah wie möglich durchgeführt.