Fahrgäste im Linienbus nach Bremsmanöver verletzt - Verdacht der Verkehrsunfallflucht.

Düsseldorf. Eine schwer verletzte Jugendliche sowie zwei weitere leicht verletzte Menschen sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag in Lichtenbroich.

Der Fahrer eines Linienbusses musste nach eigenen Angaben wegen eines Pkw abrupt bremsen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht und suchte den Fahrer oder die Fahrerin des Autos.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der Linienbus um 16.36 Uhr auf dem Kieshecker Weg in Fahrtrichtung Volkardeyer Weg unterwegs. Am Kreisverkehr Kieshecker Weg / Lichtenbroicher Weg / Volkardeyer Weg bremste der 62-jährige Rheinbahnfahrer ab, um sich dann in den Kreisverkehr einzusortieren. Hier soll ein Pkw zunächst nach rechts geblinkt haben um in den Kieshecker Weg einzubiegen, dann jedoch weiter im Kreisverkehr geblieben sein. Der Busfahrer bremste abrupt ab, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei zog sich im Bus eine 16-Jährige schwere Verletzungen zu, ein 4-Jähriger sowie eine 28-Jährige wurden leicht verletzt.

Der Fahrer oder die Fahrerin des Pkw setzte seine/ihre Fahrt fort, ohne sich um das Geschehen zu kümmern. Die Polizei bittet Hinweise zu dem Auto oder der Person hinter dem Steuer unter der Rufnummer 0211-8700 zu melden.