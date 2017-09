Fünf Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in der Nacht auf Freitag im Stadtteil Derendorf zum Teil schwer verletzt worden. Zwei Pkw mussten abgeschleppt werden. Eine Fahrerin hatte offenbar die Vorfahrt missachtet.

Laut Polizei war kurz nach 1.30 Uhr eine 23-Jährige mit ihrem Pkw auf der Ulmenstraße in Richtung Tannenstraße gefahren und hatte nach links in die Heinrich-Ehrhardt-Straße abbiegen wollen. Dabei missachtete sie wohl die Vorfahrt eines 75-Jährigen, der mit seinem Taxi auf der Ulmenstraße in Richtung Norden fuhr und somit ihr entgegenkam. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der Frau gegen einen Lichtmasten und ein Verkehrsschild geschleudert. Ein 20-jähriger Beifahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Vier weitere Personen wurden leicht verletzt. Beide Wagen wurden zur Beweissicherung sichergestellt