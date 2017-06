Eine sich plötzlich öffnende Pkw-Tür ist einem Radler am Montag in Bilk zum Verhängnis geworden. Er stürzte und verletze sich schwer.

Düsseldorf. Eine sich plötzlich öffnende Pkw-Tür ist einem Radler am Montag in Bilk zum Verhängnis geworden. Er stürzte und verletze sich schwer.

Wie die Polizei berichtete war der 51-Jährige gegen 17.30 Uhr mit seinem Rad auf der Heresbachstraßee in Richtung Brunnenstraße unterwegs. In Höhe der Einmündung Esmarchstraße hatte eine 47 Jahre alte Fahrerin gerade ihren Wagen verbotswidrig am Straßenrand abgestellt und wollte aussteigen. Beim Öffnen der Fahrzeugtür übersah sie den Radler, der kollidierte mit der Tür und fiel zu Boden.

Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert.