Düsseldorf. Am Freitagvormittag ist eine Frau mit ihrem PKW gegen eine Wand in einem Parkhaus an der Ludwig-Erhard-Allee gefahren. Nach Angaben der Polizei gab es kein Fremdeinwirken. Die Frau verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. red