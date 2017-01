Pfeffersprayattacke auf Besucher einer Karnevalsparty

Beim Prinzenpaarempfang der Niederkasseler Tonnengarde in einer Heerdter Location wurde eine 19-jährige Frau leicht verletzt.

Eine 19-jährige junge Frau wurde bei einer Pfeffersprayattacke beim Prinzenempfang der Niederkasseler Tonnengarde in der Gärtnerei Vishers an der Schiessstraße in Heerdt leicht verletzt.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 14 Uhr. Das Düsseldorfer Prinzenpaar stand gerade auf der Bühne im überdachten Bereich der Gärtnerei. Die Partystimmung war auf dem Höhepunkt. Im vorderen, nur halb überdachten Teil standen viele Gäste an der Theke, die plötzlich über einen starken Hustenreiz klagten und ins Freie gingen. Eine 19-Jährige hatte wohl die volle Ladung Pfefferspray abbekommen, ihr Gesicht und die Augen waren stark gerötet und die Tränen liefen über das Gesicht. Die inzwischen alarmierten Rettungssanitäter versorgten das Mädchen vor Ort, weil sie nicht mit ins Krankenhaus wollte.

Niemand von den Besuchern hat mitbekommen, wer mit dem Pfefferspray gesprüht hat. Ein Zeuge gab an, dass kurz vor dem Vorfall eine Familie mit zwei etwa 16- bis 17-jährigen Söhnen an der Gärtnerei vorbeigelaufen wären. Ob die aber verantwortlich seien, könne er nicht sagen. Zwei Polizeiwagen waren im Einsatz.

Polizeisprecher Markus Niesczery bestätigte gegenüber der WZ den Vorfall: „Wir haben eine Nahbereichsfahndung eingeleitet, die aber erfolglos war. Es gibt auch keine Hinweise auf den oder die Täter.“