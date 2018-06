Die Polizei und die Wasserschutzpolizei hatten am Donnerstagabend einen Großeinsatz. Ein Autofahrer hatte sie zuvor alarmiert.

Düsseldorf. Zu einem Großeinsatz von Polizei und Wasserschutzpolizei kam es am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr am Rhein. Ein Autofahrer hatte die Polizei alarmiert, als er gesehen hatte, dass eine Person von der Rheinkniebrücke in den Rhein stürzte.

Die Einsatzkräfte suchten nach der Person mit Feuerlöschbooten und Hubschraubern. Wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei erklärte, wurde die bislang unbekannte Person leider nicht gefunden. Der Einsatz endete gegen 20 Uhr. Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch nicht geklärt. red