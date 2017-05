Die Feuerwehr kann mehr als 80 Plätze, insbesondere in Parks und Wäldern, per Code lokalisieren.

Düsseldorf. Zum Glück passieren auf den Düsseldorfer Spielplätzen selten schlimme Unfälle. Doch für den Notfall wünschte sich die Spielplatzkommission eine bessere Absicherung. So schlug die SPD vor, Kinderspielplätze mit Notfallnummerierungen zu versehen. Das ist nun bei 84 Plätzen geschehen und die Feuerwehr hat gerade die vierstelligen Codes in ihren Einsatzleitrechner aufgenommen.

Bei den Plätzen, an denen man nun auf dem Spielplatzschild eine solche Rettungsnummer findet, handelt es sich meist um Anlagen im Wald und in den Parks. Es sind überwiegend solche Plätze, die keine eindeutige postalische Anschrift haben. „Wenn sich ein Spielplatz direkt an einer Straße befindet, benötigen wir keine Nummer“, erläutert Tobias Schülpen, Sprecher der Feuerwehr. Doch für den Grafenberger Wald oder die städtischen Parks sei das hilfreich.

Denn nicht nur für Ortsfremde ist es schwer, manchen Standort im Notfall präzise anzugeben. Ist etwas passiert, kommt die Aufregung dazu. Da ist es einfacher, beim Notruf „112“ den Code des Spielplatzes durchzugeben. Das erspart den Rettungsteams lange Suchaktionen und gewährleistet eine schnellere Hilfe.

„Das ist auch für Menschen aus anderen Kulturkreisen und Touristen ein guter Service“, sagt SPD-Stadtrat Oliver Müller. Er ist Mitglied der Spielplatzkommission und möchte ebenso wie seine Kollegin von der FDP, Christine Rachner, die Nummerierung ausweiten. Das sei kein finanzieller Kraftakt, sagen die beiden Politiker und wollen noch im Sommer einen Antrag der Ampel-Koalition dazu im Fachausschuss für öffentliche Einrichtungen einbringen. Rachner ergänzt: „Ich war selbst als Notärztin tätig und halte die Rettungsnummern für enorm wichtig.“

System ist „taufrisch“ und ähnelt der Laternen-Nummerierung

Erfahrungen mit dem System hat die Feuerwehr noch nicht, denn es ist laut Tobias Schülpen „taufrisch“. Für die WZ macht er einen Test: Er gibt den Notfallcode „9614“ für den Spielplatz im Nordpark in den Einsatzleitrechner ein. Sofort erhält er die Angaben, dass sich der Spielplatz an der Kaiserswerther Straße 380 befindet, die Anfahrt für die Feuerwehr am schnellsten über den Aquazoo-Parkplatz erfolgt, und dass man sich dann nach rechts orientieren muss.

Schülpen erklärt, dass auch zuvor Spielplätze ebenso wie Hotels oder auch Sparkassenfilialen als so genannte „Alarmadressen“ im Rechner der Feuerwehr eingepflegt wurden. Aber die neue Nummerierung sei eine gute Ergänzung. Politik, Gartenamt und Feuerwehr hätten sich sehr gut abgestimmt. Markiert mit den Rettungsnummern sind inzwischen die Schilder der Spielplätze im Nordpark, Südpark, Schlosspark Benrath, im Hofgarten sowie an allen Waldspielplätzen.