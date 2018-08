Paul Gauselmann ist Chef einer Gruppe, die mit Glücksspiel Umsätze in Milliardenhöhe macht. Sie sponsert künftig die Arena in Düsseldorf und hat damit für eine große Diskussion gesorgt.

Düsseldorf. Am 18. Mai 2019 bestreitet Fortuna Düsseldorf das letzte Heimspiel der Bundesliga-saison gegen Hannover. Wie heißt dann das Stadion und was ist aus der Debatte um diesen Namen geworden?

Paul Gauselmann: Das Stadion heißt definitiv Merkur-Spielarena. Das ist seit dem 3. August rechtskräftig und wird sich nicht mehr ändern. Was aus der Diskussion geworden ist, kann ich schwer einschätzen, das ist ein Düsseldorfer Phänomen.

Inwiefern? Wie haben Sie das in anderen Städten erlebt, in denen Sie das Sponsoring übernommen haben?

Gauselmann: So etwas habe ich bisher noch nie erlebt. Nicht in Berlin, nicht in Wolfsburg, nicht in Duisburg. Nur in Düsseldorf. Das hat aber aus meiner Sicht nichts mit uns zu tun. Das scheint ein internes Problem zu sein. Da gibt es ungelöste Fragen und einzelne Beteiligte haben uns jetzt zum Anlass genommen, um sich ihr Mütchen zu kühlen. Diese politische Diskussion ist nicht unsere Sache.

Unsere Bildmontage zeigt, wie die Düsseldorfer Arena bald aussehen könnte. Montage: KLXM

Die Diskussion in Düsseldorf bezieht sich auf den Namen und eines Ihrer Geschäftsfelder. Zunächst zu den Geschäftsfeldern: Wie gehen Sie damit um, dass Menschen durch Automaten wie Ihre spielsüchtig werden?

Gauselmann: Jedes Spiel ist faszinierend, und es gibt immer Menschen, die sich in diese Spiele flüchten und dadurch mehr Geld verlieren als geplant. Unsere Spiele sind so beliebt, weil sie durchschnittlich nur ein bis zwei Cent pro Spiel kosten.

Das ändert aber nichts daran, dass es Spielsüchtige gibt und Sie das verhindern könnten, indem Sie bestimmte Spiele nicht mehr anbieten.

Gauselmann: Es gibt in Deutschland gut 100 000 Menschen, die ein Problem mit Spielsucht haben, und etwa zwei Millionen, die alkoholabhängig sind. Das ist circa 20 Mal so hoch. Das Stadion in Gelsenkirchen heißt Veltins-Arena – da hat noch nie einer etwas gegen gesagt und darauf verwiesen, dass es Alkoholkranke gibt.

Wie gehen Sie im Unternehmen damit um?

Gauselmann: In unseren Spielstätten sind die Mitarbeiter besonderes geschult. Wir wollen nicht das Geld von Menschen, die Probleme haben. Wir achten darauf, dass die Leute nicht zu viel bei uns spielen. Das Problem beim unregulierten Glücksspiel im Internet und in Hinterzimmern ist weitaus größer, weil die Summen viel größer sind.