Organisator Hamed Shahi hat für die Open-Air-Reihe einen neuen Ort in Pempelfort im Blick. Außerdem zieht er Bilanz über den Super-Sommer, der ihm oft zu warm war.

Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen und damit auch die Reihe Parklife. Am Sonntag war der vorletzte Termin im Hofgarten. Offiziell endet das DJ-Picknick für dieses Jahr am Sonntag, 16. September, mit einem Nachholtermin im Zoopark. Ein Gespräch mit Veranstalter Hamed Shahi über die Hitze des Sommers, Lärmbeschwerden und die Pläne für 2019.

Der Sommer war der heißeste seit 2003. War das gut für Parklife?

Hamed Shahi Es war leider zu warm. Im Vorfeld hatten wir zunächst Angst, dass es zu voll werden könnte. Aber durch die Hitze sind viele Menschen zu Hause geblieben. Ein Problem war, dass es nicht immer genug Schatten gab. Statt auf der Wiese zu sitzen, sind viele Besucher auf den Rand ausgewichen, wo es mehr Schutz vor Sonne gab. Wir haben aber Abhilfe geschaffen, indem wir Wasserspiele für Kinder angeboten und extra Schattenmöglichkeiten geschaffen haben.

Mit Hofgarten, Zoopark, Ostpark, Hanielpark, Florapark und Bilker Friedhof waren dieses Jahr sechs Parks dabei. Wird es dabei bleiben?

Shahi Nach drei Jahren Parklife gab es zum ersten Mal eine Beschwerde wegen Lärm – am Bilker Friedhof. Das wirft die Frage auf, wie wir damit umgehen und ob wir am Bilker Friedhof bleiben. Schließlich wollen wir ja niemandem mit Parklife stören. Ich spiele für das kommende Jahr mit dem Gedanken, die neue Wiese im Maurice-Ravel-Park nahe der Schirmestraße mit ins Programm zu nehmen. Aber auch hier muss man natürlich berücksichtigen, dass sich in der Nähe Häuser befinden.

Das würde ja an den Grundgedanken von Parklife anknüpfen, weniger besuchte Grünflächen der Stadt bekannter zu machen.

Shahi Ja, auch den Hanielpark kennt ja kaum ein Düsseldorfer. In den Südpark brauchen wir nicht zu gehen, den kennt ohnehin jeder. Im Grunde brauchen wir einfach nur genug Platz und eine Infrastruktur.

Gab es dieses Jahr eine Veranstaltung, bei der sie gedacht haben, es wird zu voll?

Shahi Bei dem Auftakt im Zoopark am 3. Juni war ich fast erschrocken, wie viele Leute da waren. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass der Sommer bevorstand und die Leute unbedingt wieder nach draußen wollten. Was mir allgemein aufgefallen ist, wie bunt das Publikum ist. Es ist sehr multinational und viele haben Englisch gesprochen.