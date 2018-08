Ein Fluggasthelper-Portal hat die Parkplatzpreise der 13 größten Flughäfen in Deutschland untersucht. In Düsseldorf kam es zu besonderen Ergebnissen.

Düsseldorf. Wer sein Auto während des Urlaubs am Flughafen stehen lässt, muss mit hohen Kosten rechnen. Das Fluggasthelfer-Portal, Air Help, hat die Parkplatzpreise der 13 größten Flughäfen Deutschlands untersucht und stellt extreme Preisunterschiede fest. Das Besondere für Düsseldorf: Hier wurde sowohl einer der günstigsten (ab 30 Euro pro Woche) als auch der teuerste Preis (238 Euro) für eine Woche parken festgestellt, je nach Anbieter.

Am billigsten ist dem Ranking des Portals zufolge das Parken am Flughafen Dresden, hier kostet die Woche 15 Euro, in Berlin Tegel, Köln/Bonn oder München werden 210 bzw. 199 Euro gefordert. Insgesamt kommt die Analyse zu dem Ergebnis, dass das Parken in Deutschland oft teurer als der Flug ist. Ausgenommen von der Untersuchung sind Frühbuchertarife.