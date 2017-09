Zu sehen ist der Blutstropfen des Papstes im ursprünglichen Reliquiar, das vom Künstler Bert Gerresheim gestaltet wurde. Neu konzipiert wurde der Platz, an dem sich die Reliquie befindet. „Drei vom Kölner Bildhauer Matthias Heiermann entworfene Glasscheiben, in päpstlichem Weiß gehalten und insgesamt zu einem Kreis eingeordnet, umrahmen das Reliquiar und erinnern in 14 Sprachen an das bekannte und bezeichnende Wort aus der ersten Predigt von Papst Johannes Paul II.: ‘Habt keine Angst! Öffnet, ja reißt die Tore weit auf für Christus’, sagt Dombaumeister Peter Füssenich.

Nun gibt es für die Besucher des Doms eine neue Möglichkeit sich an Johannes Paul II. Zu erinnern. Rainer Maria Kardinal Woelki spendet seine persönliche Papstreliquie, die er vom Krakauer Erzbischof zu seinem 60. Geburtstag geschenkt bekommen hat, seinem Gotteshaus. Am 24. September wird der Kölner Erzbischof die Reliquie am Ende des Pontifikalamts begrüßen und segnen. Es ist der Höhepunkt der diesjährigen Domwallfahrt, die vom 21. bis zum 24. September stattfindet.

Im Dezember 2013 war die neue Reliquie im Dom gesegnet worden, die Joachim Kardinal Meisner vom Erzbischof von Krakau, Stanislaw Dziwisz, erhalten hatte. Am 4. Juni 2016 war diese von Unbekannten gestohlen worden. Sie befand sich in einem Glasröhrchen, das aus dem Reliquiar herausgebrochen wurde. Die Ermittlungen der Polizei brachten bis heute kein Ergebnis.

„Unser Dom ist reicher geworden“, ergänzt Bachner und ordnet den neu gestalteten Platz für die Reliquie in eine Reihe mit dem Richter-Fenster und der Installation „Silent Mod“ im Vorjahr ein.

Die Domwallfahrt selbst beginnt am Donnerstag, 21. September um 9 Uhr mit einer Heiligen Messe. In ihrer neuen Form gibt es dieses Angebot für Pilger seit 2006. Am ersten Tag sind auch viele Kinder aus Kitas und Grundschulen in den Dom eingeladen.

In den Dom gelangen die Pilger durch das Petersportal im Westen. Von dort geht es vorbei am Christopherus zu den alten Stationen der Wallfahrt: der Mailländer Madonna, dem Dreikönigenschrein und dem Gerokreuz. Der Rückweg führt vorbei an der Schmuckmadonna und der Kapelle der Barmherzigkeit. Der Pilgerweg ist täglich von 13 bis 17.30 (am Sonntag bis 16.30) Uhr geöffnet.

Zu den Höhepunkten der Domwallfahrt, die unter dem Motto „Alle sollen eins sein“ aus dem Johannesevangelium steht, zählen die Pilgermesse der internationalen Katholischen Gemeinden im Erzbistum am Samstag, 23. September, ab 18.30 Uhr, und die neue liturgische Nacht der Jugend, ebenfalls am Samstag von 22 bis 5 Uhr. In dieser Zeit können junge Menschen den Dom durchgehend besuchen. In der Nacht wird es verschiedene Impulse wie Texte, Musik und Gebete geben. Im Anschluss gibt es ein Frühstück im Dompfarrsaal.

