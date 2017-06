Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat am Freitag eine Panzersprenggranate erfolgreich gesprengt. Größe und Lage des Kampfmittels erforderten keine Evakuierungsmaßnahmen.

Düsseldorf.

Gegen 12.15 Uhr war die Feuerwehr von dem Kampfmittelfund durch die Polizei informiert worden. Am Fundort "An der Anger" entpuppte sich der Gegenstand als eine alte, im Boden liegende Panzersprenggranate. In Absprache mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst wurde die kontrollierte Sprengung der Granate beschlossen, um weitere Gefahren auszuschließen. Aufgrund der aktuell hohen Waldbrandgefahr stand die Feuerwehr vor Ort bereit.

Gegen 16.25 war die Granate gesprengt und entschärft.