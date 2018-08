Eine Woche nach dem 21:14-Heimsieg gegen die Griffins stehen sich beide Teams heute in Rostock bereits erneut gegenüber.

Die entscheidenden Spiele um den Aufstieg und die Rückkehr in die oberste Spielklasse Deutschlands finden für die Düsseldorf Panther in der vorletzten September-Woche und Anfang Oktober statt. Bis dahin hat der Football-Zweitligist noch drei Partien zu bestreiten, in denen maximal noch ein Unentschieden nötig ist, um Platz eins in der Tabelle festzumachen und sich damit endgültig für die Aufstiegs-Relegation zu qualifizieren.

Zweifel, dass der eine Zähler nicht mehr eingesammelt wird, bestehen beim ältesten Football-Verein Europas nicht. Bereis heute (17.30 Uhr) möchte das Team von Cheftrainer Pepijn Mendonca diesen letzten Schritt gehen. Eine Woche nach dem 21:14-Heimsieg über die Rostock Griffins stehen sich beide Mannschaften erneut gegenüber. Dieses Mal im Leichtathletik-Stadion zu Rostock. Und obwohl der mit Blick auf die montags beginnende Arbeitswoche bei den Spielern ungeliebte Sonntag als Auswärts-Spieltermin vermieden werden konnte, dürfte es ein überschaubarer Panther-Kader sein, der die rund 600 Kilometer lange Reise an die Ostsee antritt.

Luigi Figlia fordert stabilere Leistung seiner Defensive

„Wir wollen vier Viertel lang stabil sein und nicht nur wie am Samstag in der zweiten Halbzeit“, sagt Defense-Coordinator Luigi Figlia. In der vergangenen Woche ließ die Abwehr der Düsseldorfer den Griffins zu viel Raum, agierte erst nach taktischen Umstellungen effizienter. Speziell auf den Rostocker Spielmacher Christopher Andrews und seinen starken Passempfänger Cortez Barber soll die von Figlia betreute Defensive der Panther achten.

Nichts Neues gibt es derweil zu Moses Skillon zu berichten. Die Verantwortlichen der Düsseldorfer haben eine Stellungnahme abgeben und warten nun auf eine offizielle Entscheidung bezüglich der Spielgenehmigung des Quarterbacks.