Footballer empfangen heute die Rostock Griffins.

Auf dem Weg zurück in die höchste deutsche Football-Liga haben die Düsseldorf Panther im Idealfall noch sechs Aufgaben zu bewältigen. Vier in der regulären Saison, zwei in der Relegation. Um diese zu erreichen, muss das Team von Cheftrainer Pepijn Mendonca aber unbedingt seinen ersten Tabellenplatz in der Nord-Staffel der German Football League 2 behalten.

Heute (17 Uhr, Stadion Benrath) kommt mit den Rostock Griffins ein Team nach Düsseldorf, das bis vor kurzem selbst noch in Richtung Aufstieg schielte. Niederlagen gegen Lübeck und in Elmshorn haben diese Träume eigentlich beendet. Doch so ein bisschen hoffen sie an der Ostsee noch. Mit zwei Siegen in den beiden kommenden Duellen gegen die Panther – nächste Woche gibt es in Rostock das erneute Aufeinandertreffen – könnten die Griffins ihren Sechs-Punkte-Rückstand drastisch verkürzen. „Allerdings haben wir von allen Teams aus der oberen Tabellenregion das schwierigste Restprogramm. Da muss dann schon alles passen“, sagt Trainer Christopher Kuhfeldt.

Die Panther hingegen gehen nach dem Auswärtssieg in Solingen mit gesteigertem Selbstvertrauen in die beiden Spiele gegen Rostock. Mit ihrem neuen Quarterback Moses Skillon soll die Offensive in der entscheidenden Phase der Saison schwerer auszurechnen sein. Ging vor der Sommerpause das meiste über den Lauf, haben die Panther zuletzt in Solingen mit einer sehr ausgewogenen Offensiv-Taktik agiert. Bis wenige Minuten vor dem Ende, als es nur noch darum ging, die Uhr zu kontrollieren, gab es jeweils 22 Lauf- und Pass-Spielzüge. tke