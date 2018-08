Das traditionelle Café in der Carlstadt hört am 26. August auf. Es gibt bereits einen Nachfolger für das Lokal.

Düsseldorf. Die Konditorei Otto Bittner wird am 26. August ihr Café am Düsseldorfer Carlsplatz schließen.Das teilte die Agentur des Unternehmens Büsch, dem die Confiserie Otto Bittner seit 2014 gehört, am Donnerstag mit. Das Café Otto Bittner am Carlsplatz existiert seit 1983 und gilt für viele Düsseldorfer als Institution.

Es gibt bereits einen Nachfolger für die Räume am Carlsplatz. Copenhagen Caffee Lab soll an dieser Stelle eine Filiale eröffnen. Die Kaffeekette hat in Düsseldorf bislang zwei Filialen: an der Benrather und an der Hammer Straße. Otto-Bittner-Cafés gibt es dann nur noch in Meerbusch, Mülheim und in Essen.

Eine Reihe von Gründen habe die Schließung notwendig gemacht, heißt es in der Mitteilung. „Es wird immer schwieriger, während des ganzen Jahres das Café-Geschäft wirtschaftlich zu betreiben. Gerade in den warmen und heißen Sommermonaten gehen die Besucher nicht in die Innenstadt, sondern nutzen die Außengastronomie am Rhein. Das bedeutet für uns Einbußen von bis zu 80 Prozent an den warmen Tagen, die sich nicht kompensieren lassen. Fehlende Parkplätze, geringe Möglichkeiten der Außenbewirtschaftung und zunehmender Wettbewerb jüngerer Kaffeebars in der Umgebung kommen außerdem dazu. Die exzellente Standortlage am Carlsplatz fordert ebenso ihren Preis“, wird Geschäftsführer Norbert Büsch zitiert.

16 Mitarbeiter seien von der Schließung betroffen. „Sie werden entweder von Copenhagen Coffee Lab übernommen oder wechseln zu einem unserer Büsch-Fachgeschäfte“, so Norbert Büsch. Der Mietvertrag in Düsseldorf wäre zum Ende des Jahres ausgelaufen und eine Vertragsverlängerung hätte für Büsch keinen Sinn gemacht. Die Schließung sei durch den Verkauf an Copenhagen Coffee Lab lediglich vorgezogen worden, hieß es. jaw