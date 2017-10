Der aktuelle AOK-Qualitäts–check listet den Verbund Katholischer Kliniken Düsseldorf (VKKD) mit zwei seiner Häuser unter die 20 Prozent der führenden Krankenhäuser Deutschlands: das Vinzenz- und das Marienkrankenhaus in Kaiserswerth. Die Spitzenwerte erreicht, wer nach der Krankenhausentlassung komplikationsfrei bleibt und ohne Nachbehandlungen auskommt. Die Auswertung betrifft Kliniken für Orthopädie am St. Vinzenz und am Marienkrankenhaus. Hier errechnete die AOK laut dem VKKD aus ihren Versichertendaten für Hüft- und Knie-Endoprothetik Spitzenwerte nach dem so genannten QSR-Verfahren des Wissenschaftlichen Instituts der Ortskrankenkassen.

Die evangelische Familienbildung (efa) bietet ab Montag, 6. November, 20 Uhr in zwei Terminen Erste-Hilfe-Kurse an, bei denen Notfälle an Säuglingen und Kindern thematisiert werden. Viele Unfälle, an denen Kinder beteiligt sind, ereignen sich im Haushalt oder bei Freizeitaktivitäten. Deshalb ist es wichtig, im Notfall richtig zu reagieren. In diesem Kurs wird über das Erkennen von Gefahren im Vorfeld und die Erstversorgung von akuten Verletzungen und Atemstörungen informiert. Die Veranstaltung findet an der Hohenzollernstr. 24 statt. Nähere Informationen und Anmeldung unter Tel. 6002820 oder

efa-duesseldorf.de

Der Natur auf der Spur heißt es beim Quartiersspaziergang rund um den Hauptbahnhof, zu dem die Quartiersprojekte Bahnhof und Stadtmitte mit den Naturfreunden und Düsselgrün für Mittwoch, 25. Oktober, einladen. Der Rundgang startet um 17 Uhr vor der Bahnhofsmission im Hauptbahnhof, dann geht es über den frisch umgestalteten Platz an der Ecke Immermannstraße/Karlstraße, den Stresemannplatz und die Ellerstraße zum Garten der Initiative Düsselgrün. Im März nächsten Jahres möchten die Veranstalter den Spaziergang für eine Saat- und Pflanzaktion nutzen. Passende Orte für die Aktion werden beim Spaziergang gemeinsam ausgesucht. Die Teilnahme am Spaziergang ist kostenfrei. Um Anmeldung wird gebeten bei Barbara Kempnich, Tel. 3558137, duesseldorf@bahnhofsmission.de

An der Brücke von der Völklinger Straße in die Plockstraße, dem so genannten Überflieger, stehen seit gestern und bis Freitag, 10. November, Korrosionsschutzarbeiten im Rahmen der Gewährleistung an. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit dort wird wegen der Arbeiten auf 30 Stundenkilometer begrenzt. Gearbeitet wird bis Donnerstag von 10 bis 15 Uhr und Freitag von 10 bis 13 Uhr. Bedingt durch die Arbeiten wird die Fahrspur auf der Brücke eingeengt.