Der aktuelle AOK-Qualitäts–check listet den Verbund Katholischer Kliniken Düsseldorf (VKKD) mit zwei seiner Häuser unter die 20 Prozent der führenden Krankenhäuser Deutschlands: das Vinzenz- und das Marienkrankenhaus in Kaiserswerth. Die Spitzenwerte erreicht, wer nach der Krankenhausentlassung komplikationsfrei bleibt und ohne Nachbehandlungen auskommt. Die Auswertung betrifft Kliniken für Orthopädie am St. Vinzenz und am Marienkrankenhaus. Hier errechnete die AOK laut dem VKKD aus ihren Versichertendaten für Hüft- und Knie-Endoprothetik Spitzenwerte nach dem so genannten QSR-Verfahren des Wissenschaftlichen Instituts der Ortskrankenkassen.