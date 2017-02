CDU-Manager übernimmt als Dezernent wohl die Ressorts Recht und Ordnung – Wirtschaft kommt womöglich noch hinzu.

Düsseldorf. In den vergangenen Wochen hatte es sich im Rathaus immer mehr abgezeichnet, jetzt soll alles ganz schnell gehen: Christian Zaum wird vermutlich bereits Anfang März im Stadtrat zum neuen Ordnungs- und Rechtsdezernenten der Stadt gewählt. Noch vor Karneval soll er sich in den Fraktionen vorstellen. Die kennen ihn bereits bestens, denn der 39-jährige Jurist ist seit sieben Jahren Geschäftsführer der CDU-Ratsfraktion und würde dementsprechend auf CDU-Ticket in den Verwaltungsvorstand fahren. Die Christdemokraten haben das Vorschlagsrecht nach dem Weggang von Stephan Keller nach Köln.

Verkehr fällt aus Dezernat heraus – die CDU kann es verschmerzen

Zaum darf aber auch mit Zustimmung aus der regierenden Ampel von SPD, Grünen und FDP rechnen, ohne die er natürlich auch gar keine Mehrheit im Rat bekäme. Der Vater von zwei Kindern ist schlicht sehr angesehen – auch bei der politischen Konkurrenz. Das liegt an seinem scharfen Intellekt und an der ausgleichenden Verbindlichkeit, die Zaum ausstrahlt und verkörpert. Und natürlich kennt er als Manager der größten Ratsfraktion das kommunalpolitische ABC in Düsseldorf wie aus dem Effeff.

Ob der Christdemokrat noch ein Ressort dazukriegt, ist offen, diskutiert wird zum Beispiel der Bereich Wirtschaftsförderung. Schließlich fällt mit dem Verkehr (wird wohl der parteilosen Bau- und Planungsdezernentin Cornelia Zuschke zugeschlagen) das größte Ressort aus dem Dezernat heraus. Für die CDU, die mit Keller und davor Werner Leonhardt starke Verkehrsdezernenten stellte, ist das einerseits ein Prestigeverlust. Andererseits hätte ein CDU-Beigeordneter weiterhin vor allem eine (ungeliebte) rot-grün-gelbe Verkehrspolitik umsetzen müssen. Ein Interessenskonflikt, der auch Christian Zaum nicht geschmeckt hätte, zumal der liberale CDU-Mann bald ohnehin ab und an in den Spagat gehen muss. Da ist der (bislang) ungeliebte SPD-OB Thomas Geisel als sein neuer Boss; und da ist CDU-Fraktionschef Rüdiger Gutt, sein bisheriger Vorgesetzter und Beförderer – der Hauptgegner Geisels im Rathaus. Zaum wird das gewiss gut schaffen, Loyalität hat er drauf.