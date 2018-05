Düsseldorf. Ein Kleinlaster in einer Garage ist am Donnerstagnachmittag in Flammen aufgegangen. Die Garage gehört zu einem Gärtnereibetrieb in der Orangerie Benrath auf der Urdenbacher Allee. Eine Person musste ins Krankenhaus.

Als die Feuerwehr eintraf, brannte der Kleinlaster in vollem Ausmaß. Ein Übergreifen der Flammen auf benachtbarte Garagen konnten die Einsatzkräfte verhindern, teilte die Feuerwehr mit.

Zuvor hatte eine Person versucht, das Feuer zu löschen. Nach der Untersuchung durch den Rettungsdienst wurde diese zur weiteren Behandlung in ein Düsseldorfer Krankenhaus transportiert.

Nach circa zwei Stunden war für die Einsatzkräfte der Einsatz beendet. Über die Höhe des Sachschadens liegen keine Angaben vor. red