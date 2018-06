Erstmals sagten drei ehemalige Sprachschüler am Freitag im Prozess vor dem Landgericht aus.

Düsseldorf. Seit Januar läuft der Prozess um den Bombenanschlag am S-Bahnhof Wehrhahn vor dem Düsseldorfer Landgericht. Am Freitag sagten erstmals drei der Opfer aus. Sie gehörten zu den zehn überwiegend jüdischen Sprachschülern, die bei dem Attentat im Juli vor 18 Jahren zum Teil lebensgefährlich verletzt wurden. Am Nachmittag will das Gericht einen weiteren ehemalige Mithäftling des Angeklagten anhören, der Ralf S. angeblich schwer belasten soll.

„Wir hatten es eilig. Wir wollten nach Hause und sind vorne gelaufen. Das war wahrscheinlich unser Glück“, berichtete Naila A., die inzwischen als Ärztin arbeitet. Die 42-Jährige war mit ihrer Schwiegermutter auf dem Weg von der Sprachschule zum S-Bahnhof. An den Knall kann sie sich kaum noch erinnern: „Ich habe mich umgedreht. Da lagen Schüler blutend auf dem Boden.“ Die Opfer hätten nicht geschrien, nur gestöhnt. Erst später bemerkte Naila A., dass sie auch durch Splitter der Bombe verletzt worden war. Schwerer traf es einen 68-jährigen Sprachschüler. Durch einen Splitter wurde sein Darm erheblich verletzt. Auch nach zwei Operationen hatte er immer noch Beschwerden.

Die Ärztin war die einzige, die sich an Ralf S. erinnern konnte, als der mit Uniform und seinem schwarzen Hund vor seinem Militaria-Laden gegenüber der Sprachschule herumgelaufen ist. Sie habe aber keinen Kontakt zu ihm gehabt und sei auch nicht bedroht worden. Ihr sei auch nicht bekannt, dass andere Schüler belästigt wurden.

Was ihr der Prozess bedeutet? „Wir sind nach der langen Zeit gleichgültiger geworden. Man beobachtet das ruhiger als am Anfang“, sagt die 42-Jährige. Natürlich würde sie es begrüßen, wenn der Schuldige am Ende verurteilt wird: „Damit er das nicht wieder machen kann.“ Aber nur, wenn man das auch beweisen könne.

Der Prozess wird am Freitag um 13.30 Uhr fortgesetzt.