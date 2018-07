Zum ersten Mal gab es vor dem Musikfestival einen Kongress. Gäste mit unterschiedlichen Hintergründen diskutierten und referierten am Freitag auf der Galopprennbahn. Ein Überblick über zentrale Punkte.

Düsseldorf. Das Open Source Festival ist wie ein guter, alter Bekannter: Man schätzt sich und verbringt einmal im Jahr gerne einen Tag miteinander. Bei dem Open Source Festival Congress war das Verhältnis im Vorfeld nicht so klar. Nach der Premiere am Freitag steht fest: Beide sind ähnlich locker und entspannt, aber der neue Bekannte ist deutlich tiefgründiger als der alte.

Bei dem Kongress haben auf der Galopprennbahn Unternehmer, Wissenschaftler und Aktivisten Vorträge gehalten und miteinander diskutiert. Die große Klammer war der Überbegriff Kreativität. Jedoch tauchten manche Themen immer wieder auf. Ein Überblick.

Zukunft der Arbeit Der wohl bekannteste Gast des Kongresses, der Philosoph Richard David Precht, beschäftigte sich in seinem Vortrag mit den Veränderungen der Arbeitswelt. Eine zentrale These: Nach der ersten industriellen Revolution ab dem 18. Jahrhundert steht die Gesellschaft der zweite fundamentale Umbruch bevor. Ein großer Teil bisher selbstverständlicher Berufe – zum Beispiel im Bankgewerbe, in der Automobilindustrie und in Call-Centern – würde mit dem Fortschreiten der Digitalisierung wegfallen. Der radikale Umbau der sozialen Sicherungssysteme hin zu einem bedingungslosen Grundeinkommen sei angesichts dieser Entwicklung notwendig. „Das Grundeinkommen wird im übernächsten Wahlkampf ein Riesenthema sein, bei allen Parteien“, so Precht.

Zusammenleben Das gesellschaftliche Klima hat sich in den vergangenen Jahren verschlechtert. Auf eine bemerkenswerte Art geht der Autor und Aktivist Ali Can gegen rechtspopulistische Positionen vor. Der Sohn einer türkisch-kurdischen alevitischen Familie stellt sich unter anderem als „Migrant des Vertrauens“ in Fußgängerzonen und sucht den Dialog mit Personen, die Menschen aus anderen Kulturkreisen eher ablehnend gegenüber stehen. Man müsse dafür seinem Gegenüber zuhören, sich über Fragen und persönlichen Anekdoten annähern und dürfe nicht belehrend auftreten, so Can. Er appelliert, nicht zu resignieren, sondern sich einzubringen. Auch mit Frauke Petry, der früheren Vorsitzenden der AfD, habe er sich unterhalten können. „Auch wenn man Geduld braucht: Es lohnt sich, den Mensch hinter der Parole zu sehen“, sagt der 24-Jährige.