Das Projekt „Wiu“ setzt auf menschlichen Zusammenhalt. Der Eintritt ist frei.

Lebendige Musik, Kunstprojekte und gutes Essen erwarten die Besucher des „World-in-Union“-Festes im Ehrenhof am Samstag ab 14 Uhr.

Zum Tagesprogramm gehören ein Spielmobil, Malaktionen und Infostände über das Düsseldorfer Netzwerk Bildung für nachhaltige Entwicklung und über die Wiu-Schulprojekte. Es treten Bands wie Matti Rouse & Mithu (15 Uhr) und Taiko Chiyoko (16 Uhr) auf. Um 17 Uhr gibt es Afro-Funk-Rock mit der Band Bim Bam Project. Ab 21 Uhr tritt DJ Torben Cord auf.

Das Kunstprojekt „World in Union“ - „Welt in Verbundenheit“ setzt sich für ein soziales Miteinander aller Menschen ein. Vielfältigkeit und Gleichwertigkeit der Menschen sind der Grundgedanke. Der Förderverein bietet Projekte an Schulen an, wobei die Bildung im Fokus steht. Bereits zum 23. Mal wird das Fest am Samstag in Düsseldorf zelebriert.

Der Ursprung des 1997 gegründeten Vereins ist die Philosophie des menschlichen Zusammenlebens und des Friedens zwischen allen Religionen und Kulturen unseres Planeten. Das Bild der Erde aus der Apollo 17, das am 7. Dezember 1972 von Harrison Schmitt aus der Sicht des Mondes aufgenommen wurde, dient als Symbol der globalen Friedensbewegung. tb

wiu.org