Am Rhein wird wieder die weltgrößte hydraulische Leinwand hochgefahren. Auch Martin Schulz wird dabei sein.

Betreiber Sven Kukulies hat lange gezittert. Doch dann hat er mit dem Reiseveranstalter alltours doch einen neuen Titelsponsors gefunden. Nun kann er auch im 23. Jahr die weltgrößte hydraulische Leinwand im Rheinpark wieder hochfahren lassen. Vom 20. Juli bis 20. August ist wieder Open-Air-Kino-Zeit in Düsseldorf vor der Kulisse des Rheins. Heute beginnt der Vorverkauf. Welche Prominenten aus der Filmwelt die Besucher sehen werden, steht noch nicht fest. Klar ist aber, dass SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz auf Einladung der Jusos das Kino als Bühne nutzen wird.

Die Jungsozialisten Düsseldorf haben die Veranstaltung gekauft, wollen am 18. August zum Kinoevent, so steht es in ihrem Terminkalender, einladen. Dazu wird die Filmpremiere von Steven Soderberghs Gangsterkomödie „Logan Lucky“ einen Monat vor dem Bundesstart gezeigt. Vor der Premiere will Martin Schulz mit dem Publikum ins Gespräch kommen. Karten für diesen Abend gibt es nicht im Vorverkauf, sondern nur bei den Jusos. Sie wollen alle zwischen 16 und 35 jahren einladen. Veranstalter Sven Kukulies hat kein Problem damit, dass dieser Abend nicht frei zugänglich ist, möchte aber dass auch Ältere sich bei den Juso für Karten bewerben können.

Gleich nach dem Grand Départ wird ab kommenden Montag das Kino mit seinen 1979 Plätzen im Rheinpark aufgebaut. Der Etat von 1,2 Millionen Euro ist da. Gut die Hälfte zahlen die Partner. Zum Titelsponsor, der auch die Zusage für weitere zwei Jahre gegeben hat, passend gibt es einen Frühbucher-Vorteil: Wer bis zum 19. Juli ein Ticket kauft, zahlt dafür 11 Euro plus Vorverkaufsgebühr (1 Euro), statt 16 Euro an der Abendkasse. Hier ist der Eintrittspreis um einen Euro gestiegen. Sven Kukulies zur Preispolitik: „Wir möchten die belohnen, die uns schon früh entscheiden und uns das Vertrauen schenken, auch wenn sie noch gar nicht wissen, wie das Wetter an ihrem Kinoabend wird.“

Zum Programm: Zur Eröffnung am 20. Juli läuft Sönke Wortmanns „Sommerfest“. Einen Tag später wird traditionell zum Kirmesfeuerwerk „Mamma Mia“ gezeigt. Das vielfach ausgezeichnete Filmmusical „La la Land“ (27.7.) wird sicher ebenso ein Publikumsmagnet wie die Horrorkomödie „Get out“ (26.7.). Die Älteren werden sicher auf ihre Kosten bei „Grease“ (4.8.) kommen.

Und John Travolta ist erneut in Querentin Tarantinos Kultfilm „Pulp Fiction“ zu sehen. Der wird am 29. Juli mit einer 90er Jahre Party bereits ab mittags eingeläutet. Die findet im Kino-Beachclub statt, der bereits ab 7. Juli fertig sein soll.

Zwei weitere Vorpremieren stehen bei den „Filmnächten unter Sternen“, so das Motto, auf dem Programm. Das sind der französische Renner aus dem Jahr 2016 „Alibi.com“ (31.7.) und „Tulpenfieber“ (15.8.) mit Christoph Waltz. Richtig laut am Rhein wird es aber bestimmt am vorletzten Kinoabend (19.8.), wenn der Streifen „Rammstein: Paris“ gezeigt wird.