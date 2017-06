Seit drei Jahren ist Thomas Geisel im Amt. Doch was hat er wirklich zu verantworten - positiv wie negativ?

Düsseldorf. „In eigener Sache ist man kein guter Richter“: So einen bescheiden klingenden Satz hat Thomas Geisel immer locker drauf. Selbst wenn er ihn einbettet in ein 40-minütiges Plädoyer in eben dieser eigenen Sache unter der Überschrift: Warum ich ein ziemlich guter Oberbürgermeister bin. Genau drei Jahre ist er nun im Amt, der Seiteneinsteiger mit SPD-Parteibuch. Und da in letzter Zeit reihenweise Regierungspolitiker böse abgestürzt sind, weil ihre Wähler fanden, dass sie nicht viel Gutes erreicht haben, möchte Geisel die Deutungshoheit für seine Halbzeit-Bilanz lieber selbst behalten.

Ein fünfseitiges Leistungszeugnis legt der OB deshalb oben in der Laterne des Schlossturms vor. Und am Ende fragt sein Sprecher Dieter Schneider provokant in die Runde: „Kennen Sie ein Wahlverspechen, das nicht eingelöst wurde?“

Er geht konsequent zu den Bürgern in die Stadtteile

Das kommt drauf an. Einige Versprechen hat er zweifelsohne gehalten: Er geht zu den Bürgern in die Stadtteile, spricht immer wieder mit ihnen; er und seine Stadtregierung kümmern sich auch um Randgebiete, etwa um Garath. Für Flüchtlinge hat er organisatorisch viel getan, das Ehrenamt wieder mehr gefördert, den Bürgersinn reaktiviert. Und dann ist er einfach unglaublich fleißig, kein Termin ist ihm je zu viel, scheint es.

Was ihm derzeit fehlt, ist ein großes, wichtiges Thema. Geisel weiß genau, dass das nicht die Tour de France sein kann, so sehr er sich auch dafür (zu recht) einsetzt. Dann wird enorm viel gebaut in Düsseldorf. Aber reißt das jemanden vom Hocker? Und: Wer will bei all den Investitionen beurteilen, was das persönliche Verdienst eines Oberbürgermeisters ist? Beispiel Wohnungsbau: Da hat Düsseldorf stark zugelegt, 2017 werden 2800 Wohneinheiten neu gebaut. Auch, weil Baurecht jetzt etwas zügiger geschaffen wird. Aber doch vor allem wegen Mini-Zinsen und Immobilienboom in allen begehrten Großstädten. Gut ist, dass die Stadt beim sozial geförderten Wohnungsbau endlich wieder die Potenziale ausschöpft.

Ähnlich ist es beim Schulbau: Die wachsende Kinderschar zwingt die Stadt seit 2014 zu immer neuen Maßnahmenpaketen, da ist auch Geisel eher Getriebener als Forcierer. Bei den Bädern ist der Weg für Neubauten frei, mehr aber auch nicht: Auch in Geisels drei Amtsjahren ist noch kein Stein für die seit zehn Jahren versprochenen neuen Bäder gesetzt worden.