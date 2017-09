Vor allem in den Kasematten und im Quartier Bohème wird bis Anfang Oktober zünftig gefeiert.

Fesche Madln im Dirndl, stramme Buam in der Krachledernen, dazu a Brezn und mindestens (!) a Maß: Ab morgen startet das größte Volksfest der Welt in München. Oans, zwoa, g’suffa - wenn das kein Anlass ist, auch in der Landeshauptstadt kräftig anzustoßen.

Traditionell feiern die Kasematten ihr ganz eigenes Oktoberfest am Rheinufer. Ab morgen wird bis zum 6. Oktober rund um die Gastronomien Frankenheim Bistro und Zum Schlüssel ein typisch bayrisches Programm aus Livemusik, Oktoberfestbier vom Fass und deftigen Grillspezialitäten geboten.

Fassanstich ist am Samstag, 16. September, pünktlich um 12 Uhr. Kein geringerer als Fortuna-Legende Gerd Zewe wird ihn im Frankenheim Bistro in den Kasematten vornehmen. Zwischen Strohballen und Volksmusik wird bei echter Wiesn-Stimmung am Rhein gefeiert: Die bayrische Live-Kapelle „Hüttenfetzer“ spielt das erste Wochenende für die Besucher und heizt mit passender Musik ein.

Zünftig wird es am 22. und 23. September auch im Schlösser Quartier Bohème und im Henkel-Saal. Zum Auftakt beginnt das Fest am Freitag, 22. September, gegen 19.30 Uhr mit dem Fassanstich. Lust auf „Hau den Lukas“ oder auf eine „Runde Nageln“? Höhepunkt ist die Fest-Olympiade. Live dabei sind „die Ardortaler“ und „die Swinging Funfares“ mit dem Programm „Happy Bavaria“.

Gesellige Abende mit Mickie Krause, Willi Herren und Anna-Maria Zimmermann erwarten die Besucher beim rheinischen Oktoberfest. Im Festzelt auf dem Rennbahn Park Neuss sorgen die Schlagerstars vom 29. September bis zum 7. Oktober für handfeste Unterhaltung. Wiesn-Tickets gibt es ab 10,90 Euro (zuzüglich Gebühren). Die Tageskasse öffnet an den Veranstaltungstagen Montag, Donnerstag, Freitag und Samstags jeweils um 17 Uhr, Sonntag um 11 Uhr.

Leider schon ausverkauft ist das 12. Niederkasseler Oktoberfestdes St. Sebastianus Schützenvereins am 14. Oktober. Wer jedoch gerne mit Oktoberfest begeisterten Schützenbrüdern schunkeln möchte, der kann am 7. Oktober nach Himmelgeist kommen. Dort findet das Oktoberfest der 1. Jäger-Kompanie Düsseldorf-Himmelgeist statt.