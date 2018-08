Die Stadt Düsseldorf will die Geschwindigkeit im Rheinufertunnel aus Sicherheitsgründen reduzieren, für die CDU ist das völlig überflüssig.

Düsseldorf. Nur noch „60“ statt „70“: Die Stadt will die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Rheinufertunnel zwischen der Ein- und Ausfahrt an der Tonhalle und dem Stadttor reduzieren. Eine entsprechende Vorlage von Verkehrsdezernentin Cornelia Zuschke wird am nächsten Mittwoch im Verkehrsausschuss beraten.

Ob sie dort auch abgesegnt wird, ist allerdings fraglich – denn in der Politik regt sich bereits massiver Widerstand: „Ein Wahnsinn ist das“, sagt CDU-Verkehrsexperte Andreas Hartnigk, „der Verkehr im Rheinufertunnel läuft doch wunderbar, es gibt keinerlei Veranlassung, in dieses funktionierende System einzugreifen.“ Auch FDP-Fraktionschef Manfred Neuenhaus äußert sich skeptisch: „Wir müssen uns das noch im Detail anschauen, aber es muss schon extrem stichhaltige Gründe für diese Änderung geben, sonst machen wir da nicht mit.“

Das Amt für Verkehrsmanagement beruft sich dagegen auf eine Risikoanalyse für den Betrieb von Straßentunneln aus diesem Jahr. Danach werden Gefahren statistisch in Zeiträume umgerechnet, in denen man etwa durch einen Unfall oder Brand mit einem Todesfall rechnen muss („Letalität“). Ergebnis: Im Rheinufertunnel ist in den nächsten vier Jahren mit einem Verkehrstoten zu rechnen, der „Referenzrahmen“ seien aber 15 Jahre. Mit der Tempodrosselung komme der Tunnel auf eine Letalität von 21 Jahren.

2008 wurde die Höchstgeschwindigkeit im Tunnel nach einem schweren Unfall bereits von 80 auf 70 km/h gedrosselt, in der Folge wurde zudem eine „Blitze“ installiert.