An der Brehmstraße kann das Jugend-Team der DEG nicht mehr gewinnen.

Die DEG-Jugend kann an der Brehmstraße einfach nicht mehr gewinnen. Wie vor der Länderspiel-Pause gegen den EC Bad Tölz gab es auch gegen den Augsburger EV zwei Niederlagen, auch wenn das 0:1 nach Verlängerung vom Samstagabend wenigstens noch einen Punkt brachte. DEG-Trainer Georg Holzmann hat für jedes Wochenende immer drei Punkte angepeilt, um möglichst länger im Rennen um einen Play-off-Platz der besten vier Mannschaften zu bleiben. „Platz vier wird aber in diesem Jahr für uns sehr schwer zu erreichen sein,“ hatte er vor den beiden Spielen gegen Augsburg gesagt. Am Sonntag gab es eine 1:4-Niederlage (1:2, 0:0, 0:2) in einer harten Auseinandersetzung mit vielen Strafzeiten (DEG 37, Augsburg 20). Den Augsburger Führungstreffer aus der 15. Minute glich Justus Gerharz in der 17. Minute wieder aus. Ärgerlich, dass die Augsburger in der 20. Minute mit einer 2:1-Führung in die Drittelpause gehen konnten. Dieser Spielstand hatte bis zur 55. Minute Bestand, dann traf Augsburg auch noch zum 3:1 und später noch mit dem „üblichen“ Emptynet-Goal zum 4:1. Am Samstagabend hatte es überhaupt keine Treffer während der normalen Spielzeit gegeben. Am Ende der 60 Minuten stand es 0:0, und es ging in die Verlängerung.

Die DEG-Jugend hat drei Punkte Rückstand auf einen Play-off-Platz

Durch vier Unterzahl-Situationen im Schlussdrittel war die DEG schon reichlich entkräftet – und wurde nach 30 Sekunden vom Filius des Augsburger Trainers Michael Bakos, Timo Bakos, unter die Dusche geschickt. Es sind zwar erst sechs von 28 Spiele in der Meisterrunde in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) absolviert, doch die Tabelle weist bereits die erwarteten vier Teams für die Play-offs auf den ersten vier Plätzen aus: Mannheim (17 Punkte), Köln (12), Berlin (9) und Bad Tölz (9). Die DEG ist Siebter mit sechs Zählern. B.F.