Volleyballer des ART feiern zwei Siege, zufrieden ist Trainer Reitemeyer aber keineswegs.

„Chaos und Doppelsieg“ – so umschreiben die Regionalliga-Volleyballer des ART Düsseldorf ihre zwei Sieg am vergangenen Wochenende. Gegen einen unspektakulär, aber fehlerfrei aufspielenden Gegner VC Freudenberg wechselten sich gute und schlechte Aktionen regelmäßig ab, begleitet von Diskussionen rund ums Spiel. Dass es am Ende zum 3:2 (28:26, 21:25, 24:26, 25:22, 15:12) reichte, war beinahe überraschend. Denn die Unzufriedenheit mit der eigenen Leistung und der insgesamt zähen Begegnung gipfelte in einer roten und drei gelben Karten für die Füchse. Trainer Daniel Reitemeyer war zu zahlreichen Wechseln gezwungen, ehe nach einem 1:2-Satzrückstand sein Team den verloren geglaubten Faden wiederfand und sich doch noch den knappen Sieg erspielte.

Nach dem 3:2 gegen Freudenberg gibt es ein 3:0 über Fortuna Bonn

„Man kann gegen jedes Team der Liga verlieren. Aber es geht nicht, dass wir Führungen generell als Aufforderung verstehen, einen Gang zurückzuschalten“, sagte Trainer Daniel Reitemeyer. Neben einigen angeschlagenen Spielern musste er zwar mit Thomas Just und Lars Müller auf seine bisherige Stammannahmeachse verzichten, allerdings hatte er gerade von den erfahrenen Spielern deutlich mehr Ruhe und Übersicht erwartet: „Eine Energieleistung in den beiden Schlusssätzen war notwendig, um die Partie doch noch zu einem guten Ende zu führen“, sagte der Trainer.

Mit dem 3:0 (25:17, 25:20, 25:21) beim Tabellenletzten Fortuna Bonn gelang letztlich der zweite Sieg innerhalb von zwei Tagen und zumindest punktemäßig war das Wochenende unter dem Strich ein Erfolg. „Wir freuen uns natürlich über die fünf Punkte und einen weiteren Riesenschritt Richtung Klassenerhalt“, sagte Trainer Reitemeyer, der sich für den kommenden Vergleich mit dem TV Hörde vor allem „eine etwas ausgeglichenere Herangehensweise“ seiner Mannschaft wünscht. Die Gelegenheit dazu gibt es beim Heimspiel um 18 Uhr am kommenden Samstag, 18. November, in der Sporthalle an der Brinkmannstraße. Red