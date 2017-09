Garath/Hellerhof. Seit gestern gibt es auch in den südlichen Stadtteilen Garath und Hellerhof „Notinseln“ für Kinder. 24 Geschäfte und Einrichtungen weisen mit Aufklebern (siehe Plakatmotiv auf unserem Foto) darauf hin, dass Kinder bei ihnen jederzeit Unterstützung und Hilfe finden. Insbesondere gilt das Angebot für die mehr als 1000 Grundschüler im Stadtbezirk 10. Initiator des Angebotes ist die Industrie- und Handelskammer, weitere Träger sind die Interessengemeinschaft Garath (BIG) und der Bürgerverein Hellerhof. Auch die Bezirksvertretung 10 fördert das Projekt und stellte rund 1500 Euro für die Herstellung der Plakate, der Aufkleber und für Info-Material zur Verfügung. So wird das Konzept der „Notinseln“ den Kindern und deren Eltern in den Schulen erklärt.

Die „Notinseln“ sind Zufluchtsorte für Kinder, die sich beispielsweise auf dem Schulweg oder einem Spielplatz bedroht fühlen. Die Geschäftsleute übernehmen bürgerschaftliches Engagement und setzen ein Zeichen für den Kinderschutz und gegen Gewalt. In Hellerhof beteiligen sich eine Apotheke, ein Blumengeschäft und eine Bäckerei. In Garath sind ebenfalls viele Geschäfte beteiligt, aber auch das Bürgerbüro an der Frankfurter Straße ist nun eine „Notinsel“. A.V. Foto: Sergej Lepke