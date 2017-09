Düsseldorf. Am Samstagmorgen kam es bei der Bahn in NRW teilweise zu Störungen und Zugausfällen. Grund war ein Notarzteinsatz am Bahnhof Düsseldorf Flughafen. Drei Gleise mussten gesperrt werden, Züge hielten nicht am Flughafen. Es kam unter anderem auf den Strecken der Bahnen RE 1, RE 5 und S 6 zu Verspätungen.

Seit 9:30 Uhr ist der Einsatz beendet und die Strecke wieder frei. red