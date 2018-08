Wegen Blaualgenbefalls ist der Nordstrand des Sees seit anderthalb Wochen gesperrt. Eine weitere Untersuchung soll Klarheit bringen, wann das Gewässer wieder freigegeben wird.

Düsseldorf. Am Unterbacher See müssen Badegäste weiterhin auf einen Strand verzichten. Der Nordstrand bleibt gesperrt. Der Grund: Am 29. Juli wurde starker Blaualgenbefall festgestellt.

Eine Wasserprobe vergangenen Freitag bestätigte zwar eine gute Wasserqualität, dennoch muss das Ergebnis einer unabhängigen Probe des Gesundheitsamts vom Mittwoch abgewartet werden. Am Nachmittag soll das Resultat vorliegen.

„Wir haben gute Hoffnungen fürs Wochenende“, meint Peter von Rappard, Geschäftsleiter des Unterbacher Sees. Für ihn steht die Sicherheit seiner Badegäste an höchster Priorität: „Wir haben neben den Pflichtproben weitere Zwischenproben entnommen, um sicherzustellen, dass der See wirklich sauber ist.“ Die am Mittwoch analysierten Messwerte sollen klarstellen, ob das Badegewässer in den nächsten Tagen wieder öffnen kann. Der Südstrand bleibt offen. tb