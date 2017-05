Der Nordpark feiert Geburtstag. Gestaltet wurde er zur NS-Zeit, aber nicht alle Kunst fand damals Gefallen.

Düsseldorf. Der Nordpark feiert dieses Jahr seinen 80. Geburtstag. Die große Anlage wurde 1937 als Teil der Ausstellung „Schaffendes Volk“ gestaltet, die vor allem auf eine pompöse Schau setzte. 6,8 Millionen Besucher kamen, drängten sich auf den breiten Wegen und an rechtwinklig angeordneten Beeten entlang.

Noch heute ist viel von der ursprünglichen Gartenkunst erhalten. Doch nicht alles ist typisch Stil der 30er Jahre. In den Details stecken viele Geschichten, die Aufschluss über die Politik der jeweiligen Zeit geben. „Es konnte viel der sehr jungen Anlage erhalten werden, das ist einmalig“, sagt Tobias Lauterbach, Leiter des Gartenamts. Zahlreiche Hintergründe kennt Claus Lange, der als Historiker immer wieder Führungen anbietet. „Der Park ist aufgeladen mit Ideologie“, sagt der ehemalige Gartendenkmal-Pfleger. Er kann die Besucher seiner Führungen an jeder Ecke mit Erlebnissen überraschen, die er bei der Pflege und Gestaltung der Anlage und seinen Recherchen parat hielt.

Rossbändiger von Edwin Scharff galten als „entartete Kunst“

So seien die Rossebändiger am Eingang beispielsweise nicht aus der Nazi-Ideologie heraus entstanden. „Im Gegenteil. Die dargestellten Figuren sind ihren Pferden zugewandt, bilden eher eine Symbiose mit den Tieren, statt Stärke zu präsentieren und nach vorne zu blicken. Das wollte man so gar nicht haben.“ Das Werk von Edwin Scharff galt sogar als „entartete Kunst“.

Ähnlich unzufrieden war man damals mit den Skulpturen entlang der Wasserspiele, die dann während der großen Ausstellung vor laufendem Publikum entfernt wurden – ein Skandal, wie Lange sagt: „Teils hatte man an der Stellung der Beine Anstoß genommen.“ Er selbst hatte Schwierigkeiten, einige davon Jahrzehnte später wiederzufinden und für den Park zu retten.

Auch hinter dem Aquazoo stecken Geschichten. Er steht auf einem historisch bedeutsamen Gelände, auf dem bis in die 30er Jahre die Kunstakademie war, die in den 30ern für das Haus der deutschen Arbeiterfront weichen musste – über die Wegeachsen damals groß in Szene gesetzt mit Beflaggung und Nazi-Symbolen.

Große Flächen und breite Wege für Millionen Besucher

Fläche

Messe

Gartendenkmal Vor der Ausstellung befanden sich unter anderem Ziegelei-Gebäude, Kleingärten und die Kunstakademie auf dem Gelände. 1937 reichte die Ausstellungsfläche mit in etwa 78 Hektar Größe vom Reeser Platz bis zur Stockumer Kirchstraße, und vom Haupteingang bis zur Rotterdamer Straße am Rhein. Das heutige Gelände entspricht in etwa den Ausmaßen der Ausstellung zur Gartenkunst. 1937 war die Gartenkunst Teil einer Ausstellung zum sogenannten deutschen Lebensraum. Auch Musterhäuser gehörten dazu. Sie bildeten einen eigenen Abschnitt. Messehallen, die, wie früher üblich, nach der Veranstaltung wieder abgerissen wurden, waren für den zweiten Teil der Messe zum Thema deutsche Industrie und Werkschau vorgesehen. Der Nordpark gilt seit den 80ern Jahren, seit die Briten das gesamte Gelände an die Stadt zurückgegeben haben, als Gartendenkmal. Das heißt, der ursprüngliche Zustand sollte damals durch entsprechende Pflege möglichst weitgehend erhalten werden. Teils ist mit dem ursprünglichen Zustand die Parkgestaltung rund um das Jahr 1937, teils auch mit den Veränderungen aus den 50er und 60er Jahren gemeint. Vom Denkmalschutz ausgenommen sind einzelne Flächen wie das Grundstück des Aquazoos. Dort stand zunächst die Kunstakademie, dann das Haus der Deutschen Arbeiterfront.

Die für ein Millionen-Publikum konstruierte Anlage kam den Wünschen der Nationalsozialisten entgegen, der nüchterne Stil mit rechten Winkeln allerdings sei Anfang des 20. Jahrhunderts allgemein in Mode gewesen, wie Lange beschreibt. „Der breite, rechte Weg hatte aber als Begriff ideologische Bedeutung.“ Bei den Blumenbeeten entlang der technisch aufwendigen Wasserspiele wurde dies unter anderem in Szene gesetzt. Große, gerade Flächen mit genau abgegrenzt abwechselnden Farben zogen sich an den Bassins entlang – heute setzt man eher auf eine verspieltere Bepflanzung, mit Kurven und mehr Abwechslung, wie sie in den 50er, 60er Jahren in Mode kam.